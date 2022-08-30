Руслан Безруков стал игроком «Рубина»

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Нефтехимика»

Отмечается, что контракт с 20-летним игроком подписан на четыре года.

Безруков — воспитанник клуба «Новошахтинск». В 2019 году он оказался в структуре «Ростова», а позднее — ростовского СКА. В текущем сезоне Первой Лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями.

«Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за два десятилетия. В нынешнем сезоне команда Леонида Слуцкого в семи матчах набрала 12 очков и идёт в турнирной таблице Первой лиге на четвертом месте.