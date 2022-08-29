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    Игрок «Ювентуса» Артур может перейти в «Эвертон»

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    Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, бразилец интересен «Эвертону», который готов арендовать футболиста на сезон.

    Артур Мело
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    Артур Мело

    Источник добавляет, что Артур всё ещё может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна. «Эвертон» находится в поисках нового полузащитника, а опытный бразилец как раз является одним из самых бюджетных и надёжных вариантов для главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

    26-летний Артур стал игроком «Ювентуса» в 2020 году. Тогда туринский клуб заплатил за него «Барселоне» € 76 млн, а в обратном направлении за € 60 млн отправился Миралем Пьянич. Высокие трансферные стоимости за футболистов обусловлены необходимостью клубов вписаться в рамки финансового фэйр-плей, по которому вырученная сумма за игрока засчитывалась сразу, а потраченная могла быть разделена на несколько сезонов.

    В Италии Артур забил лишь гол и отдал результативную передачу в 63 матчах.

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