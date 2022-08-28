«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз, составы, коэффициенты

Франсуа Камано Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.
Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Беликов, Багамаев, Раков, Раконьяц.
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Печенин, Аюпов, Оганесян, Марин, Вера, Сычевой.
Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Титков, Флорентин, Гурциев, Акоста.
На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к этому поединку, с которым можно ознакомиться здесь.