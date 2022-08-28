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    «Локомотив» и «Оренбург» назвали стартовые составы

    «Локомотив» — «Оренбург»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 7 тура РПЛ, который стартует в 15:00 мск.

    Франсуа Камано
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    Франсуа Камано

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.

    Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Беликов, Багамаев, Раков, Раконьяц.

    «Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Печенин, Аюпов, Оганесян, Марин, Вера, Сычевой.

    Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Титков, Флорентин, Гурциев, Акоста.

    На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к этому поединку, с которым можно ознакомиться здесь.

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