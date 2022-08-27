Гол и пас Леау помогли «Милану» обыграть «Болонью»

В матче 3-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Обрезались в середине поля болонцы, после чего пошла контратака четыре в четыре. Де Кетеларе отпасовал на левый край штрафной площади на Рафаэла Леау, который покатил мяч в ближний угол, заметив, что Скорупски до удара начал прыгать в дальний угол.

А на 58-й минуте у своей штрафной площади болонцы подарили мяч Леау, который с левого края мягко набросил мяч в штрафную площадку на Оливье Жиру, который в падении с лёту с левой ноги отправил мяч в сетку ворот.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Болонья 2:0 Голы: 1:0 Рафаэл Леау (21'), 2:0 Оливье Жиру (58') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори (Маттео Габбиа, 83'), Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 75'), Исмаэль Беннасер (Ясин Адли, 61'), Сандро Тонали, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 61'), Шарль Де Кетеларе (Томмазо Побега, 61'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру Болонья: Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 62'), Марко Арнаутович, Эмануэл Вигнато (Роберто Сориано, 62'), Андреа Камбьязо, Николас Домингес (Михел Эбишер, 62'), Йерди Схаутен (Льюис Фергюсон, 83'), Denso Kasius, Джон Лукуми, Гари Медель (Кевин Бонифаци, 74'), Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждения: Йерди Схаутен (56'), Давиде Калабрия (66'), Ясин Адли (86')

«Милан» с семью очками возглавил турнирную таблицу Серии А. «Болонья» располагается на 17-й позиции, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Сассуоло» (30 августа), а «Болонья» примет дома «Салернитану» (1 сентября).

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Специя» на своем поле сыграла вничью с «Сассуоло» — 2:2.

Счет в матче на 27-й минуте открыли гости — отличился полузащитник Давиде Фраттези.

Уже три минуты спустя Симоне Бастони сравнял счет, а в добавленное к первому тайму время Мбала Н'Зола реализовал пенальти и вывел «Специю» вперед.

На 50-й минуте нападающий Андреа Пинамонти вновь сравнял счет.

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве — вторую желтую карточку получил на 81-й минуте шведский полузащитник Альбин Экдаль.

Футбол. Италия. Серия А Специя — Сассуоло 2:2 Голы: 0:1 Давиде Фраттези (27'), 1:1 Симоне Бастони (30'), 2:1 M'bala Nzola (пенальти) (45 + 4'), 2:2 Андреа Пинамонти (50') Специя: Бартломей Дронговский, Петко Христов (Маттиа Кальдара, 46'), Якуб Кивёр, Димитриос Николау, Emmanuel Gyasi, Кевин Агудело (Даньеле Верде, 66'), Мехди Бурабья (Олбин Экдаль, 66'), Симоне Бастони (Якопо Сала, 78'), Аркадиуш Реца, Давид Стрелец (Виктор Коваленко, 58'), M'bala Nzola Сассуоло: Гиоргос Кирьякопулос (Эмиль Конрадсен Сейде, 77'), Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 77'), Доменико Берарди, Матеус Энрике, Максим Лопес, Давиде Фраттези (Кристиан Торстведт, 68'), Рожерио, Джанмарко Феррари, Мартин Эрлич, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Джанмарко Феррари (45 + 1'), Олбин Экдаль (68'), Олбин Экдаль (81')

Еще в одном матче «Торино» на выезде победил «Кремонезе» — 2:1.

Туринцы открыли счет на 17-й минуте — отличился Никола Влашич, а на 65-й минуте Неманья Радоньич удвоил преимущество команды.

Хозяева ответили голом Леонардо Серниколы на 80-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Торино 1:2 Голы: 0:1 Никола Влашич (17'), 0:2 Неманья Радоньич (65'), 1:2 Леонардо Серникола (80') Кремонезе: Андрей Раду, Эмануэль Айву (Джакомо Квальята, 85'), Хоан Васкес, Matteo Bianchetti, Хайме Баэс (Леонардо Серникола, 62'), Гонсало Эскаланте (Даниэль Чофани, 85'), Charles Pickel (Сантьяго Аскасибар, 69'), Emanuele Valeri, Лука Дзанимачча (Cristian Buonaiuto, 62'), Давид Окереке, Сирил Дессерт Торино: Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 85'), Неманья Радоньич (Саша Лукич, 85'), Никола Влашич, Ола Эйна (Мергим Войвода, 56'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти, Уилфрид Стефан Синго, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно (Коффи Джиджи, 69'), Перр Схюрс, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Ола Эйна (54'), Алессандро Буонджорно (64'), Кароль Линетти (81')

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропускал матч, так как еще не восстановился после травмы.

«Торино» набрал 7 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Кремонезе» потерпел третье поражение подряд на старте сезона и идет на 19-м месте.