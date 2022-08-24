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    УЕФА оштрафует ПСЖ на 10 млн евро за нарушение ФФП

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    «Пари Сен-Жермен» заплатит УЕФА штраф в размере10 млн евро за нарушения финансового фэйр-плей, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica.

    Неймар
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    В июле сообщалось, что у «ПСЖ» убытки 200-300 млн евро за сезон-2021/22, а годом ранее они составляли 225 млн.

    Итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» выплатят штрафы в размере 3 и 2 млн евро соответственно.

    Также переговоры с УЕФА насчет возможного наказания ведут «Интер» и «Рома», а также «Марсель» и «Монако».

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    • Соглашение между этими клубами и союзом будет заключено в ближайшие десять дней. Ожидается, что УЕФА введет в отношении римлян и миланцев трансферные ограничения. Также ожидаются небольшие штрафы.

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