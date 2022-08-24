УЕФА оштрафует ПСЖ на 10 млн евро за нарушение ФФП

заплатитштраф в размере10 млн евро за нарушения финансового фэйр-плей, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica.

В июле сообщалось, что у «ПСЖ» убытки 200-300 млн евро за сезон-2021/22, а годом ранее они составляли 225 млн.

Итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» выплатят штрафы в размере 3 и 2 млн евро соответственно.

Также переговоры с УЕФА насчет возможного наказания ведут «Интер» и «Рома», а также «Марсель» и «Монако».

Соглашение между этими клубами и союзом будет заключено в ближайшие десять дней. Ожидается, что УЕФА введет в отношении римлян и миланцев трансферные ограничения. Также ожидаются небольшие штрафы.