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    Агент: Дзюба мог перейти в «Рубин», если бы сорвались все варианты за границей

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    Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, рассказал, в каком случае игрок мог остаться в России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Артем четко поставил цель уехать, поэтому не вел переговоры с клубами из России, хотя было 3-4 реальных достойных предложения из клубов РПЛ.

    Скажу так, российские команды рассматривались только в случае плана Б — если бы ничего капитально не получилось за границей.

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    • Я так понял, если бы в этом случае "Рубин" все еще проявил бы интерес, Артем в России пошел бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается», — приводит слова агента Sport24.

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