Агент: Дзюба мог перейти в «Рубин», если бы сорвались все варианты за границей

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор», рассказал, в каком случае игрок мог остаться в России.

«Артем четко поставил цель уехать, поэтому не вел переговоры с клубами из России, хотя было 3-4 реальных достойных предложения из клубов РПЛ.

Скажу так, российские команды рассматривались только в случае плана Б — если бы ничего капитально не получилось за границей.

Я так понял, если бы в этом случае "Рубин" все еще проявил бы интерес, Артем в России пошел бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается», — приводит слова агента Sport24.