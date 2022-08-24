Агент: У Дзюбы было предложение из Бельгии, но там предлагали копейки

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор», сообщил, что у игрока не было проблем с выбором нового клуба.

«Дзюба выбрал "Адану" от безысходности? Это смешно. У Артема только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых офферов из стран Персидского залива. Было даже предложение из Западной Европы. Из Бельгии. Но там предлагали реально копейки. Хотя клуб играл в еврокубках.

Фактор денег не был определяющим. Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. Понятно, что рамки были. Дзюба — статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз. Но деньги не главенствовали. Тем более в Турции сейчас кризис, страна тяжело переживает последствия ковида — было б странно ждать от местных клубов сопоставимых с "Зенитом" денег, тем более от "Аданы".

У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии — там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере (по разным оценкам, контракт Артема в "Зените" оценивался от 4 до 4,4 млн долларов в год — прим.). Но Артем сказал: Мне рано туда ехать», — приводит слова агента Sport24.