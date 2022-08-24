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    Стало известно, почему Дзюба не перешел в «Фенербахче»

    Футбол Футбол России Фенербахче
    Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, рассказал об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Сразу после ухода из "Зенита" речь шла о "Фенербахче". Еще зимой "Фенер" вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артем решил отложить вопрос о будущем в "Зените" и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

    Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, "Фенер" дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах. Еще зимой они вышли на нас на флажке заявочного окна на еврокубковую весну. А в начале лета они совсем не торопились — большинство трансферов турки заключают ближе к середине-концу августа.

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    • Постоянно брали паузу. Сначала чтобы определиться с тренером: оставить местного специалиста или позвать иностранца. Пригласили Жорже Жезуша — и снова пауза: теперь ему нужно было изучить состав и понять, кто не подходит. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты. Тем более, что Жезуш известен как сторонник привлечения португалоговорящих игроков. Я начал искать альтернативы, плюс нам поступило несколько предложений — одно из них было от Аданы», — приводит слова агента Sport24.

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