Гасперини назвал «Милан» претендентом на победу в чемпионате Италии

Главный тренер «Аталанты»высказался о предстоящем матче с «Миланом» в рамках второго тура Серии А.

«Какой сезон я ожидаю от "Аталанты"? Вывод нужно делать, посмотрев 10 игр. "Милан" на данный момент представляет собой пример для подражания. Они смогли подписать ценных молодых футболистов.

Цели команды зависят от воскресного матча с "Миланом". Мы сделаем все, чтобы показать свою лучшую игру. Но это не битва конкурентов. "Милан" является претендентом на титул чемпиона Италии», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Матч «Аталанта» — «Милан» состоится сегодня, 21 августа.