Терюшков: Есть различные варианты, начиная от аренды, заканчивая расторжением контракта с Адеми

Член наблюдательного совета «Химок»сообщил, что подмосковных клуб в скором времени решит будущее игрока

«Мы думаем о будущем Кемаля в клубе. В том числе рассматриваем возможность приостановки контракта. Игрок должен играть. Мы понимаем, что он в клубе не получает игровой практики, не вписывается в игровую модель, которая была у Сергея Николаевича и сейчас у Николая Николаевича.

Мы хотим, чтобы в первую очередь игрок играл. Поэтому мы рассматриваем различные варианты для его карьеры, начиная от аренды, заканчивая расторжением контракта. В ближайшую неделю мы примем решения, чтобы у игрока было полное понимание о его будущем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Химок» Кемаль Адеми приостановит контракт с подмосковным клубом.

Адеми стал игроком «Химок» летом 2021 года. В 13-ти матчах за подмосковный клуб швейцарец забил один гол.