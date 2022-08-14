«Бавария» — «Вольфсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 2-го тура чемпионата Германии.

На 33-й минуте Томас Мюллер отдал передачу на линию чужой штрафной, Мусиала принял мяч и с большим трудом его сумел сохранить и выйти на ударную позицию. Джамал пробил в дальний угол с линии штрафной и мяч попал в сетку, вратарь не сумел отбить.

На 43-й минуте Дэвис по левому флангу ворвался к штрафной гостей и отдал передачу на линию Киммиху. Тот пробил в дальний, но на пути встретилась нога Томаса Мюллера и только тогда мяч покатил в сетку в противоход голкиперу.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Вольфсбург 2:0 Голы: 1:0 Джамал Мусиала (33'), 2:0 Томас Мюллер (44') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Серж Гнабри (Лерой Зане, 46'), Томас Мюллер, Джамал Мусиала (Райан Гравенберх, 83'), Садио Мане (Mathys Tel, 80') Вольфсбург: Омар Мармуш (Джан-Лука Вальдшмидт, 68'), Лукас Нмеча (Астер Вранкс, 83'), Патрик Виммер (Maximilian Kruse, 46'), Маттиас Сванберг (Феликс Нмеча, 61'), Жозуа Гилявоги, Максимилиан Арнольд (Йосип Брекало, 83'), Micky Van de Ven, Максанс Лакруа, Себастиан Борнау, Боте Баку, Коэн Кастельс Предупреждения: Лукас Эрнандес (15'), Свен Ульрайх (23'), Маттиас Сванберг (52')

«Бавария» одержала вторую победу на старте сезона и лидирует в таблице за счет лучшей разнице мячей.

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20 августа «волки» примут на своем поле «Шальке», а действующие чемпионы Германии на следующий день сыграют на выезде с «Бохумом».