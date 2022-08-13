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    Соболев: Кокорин сказал, что российские СМИ пишут о его ситуации в «Фиорентине» больше вымысла, чем правды

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что продолжает общаться с Александром Кокориным, который до перехода в «Фиорентину» выступал за красно-белых.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Продолжаем общаться с Кокориным, но футбол совсем не обсуждаем. Единственное, что он мне сказал: российские СМИ пишут о его ситуации в "Фиорентине" больше вымысла, чем правды.

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    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Сочи"

    Если честно, даже не знаю, что происходит в других клубах. Шалимова отправили в отставку после матча с нами? Не слышал…», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».

    В пятом туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи». Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:00 мск.

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