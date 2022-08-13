Соболев: Кокорин сказал, что российские СМИ пишут о его ситуации в «Фиорентине» больше вымысла, чем правды

Нападающий «Спартака»признался, что продолжает общаться с, который до перехода в «Фиорентину» выступал за красно-белых.

«Продолжаем общаться с Кокориным, но футбол совсем не обсуждаем. Единственное, что он мне сказал: российские СМИ пишут о его ситуации в "Фиорентине" больше вымысла, чем правды.

О себе ничего не читаю, даже не в курсе новостей. Пропало желание полностью. Раньше смотрел что-то про себя и команду, но сейчас психологически стало намного спокойнее.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Сочи"

Если честно, даже не знаю, что происходит в других клубах. Шалимова отправили в отставку после матча с нами? Не слышал…», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».

В пятом туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи». Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:00 мск.