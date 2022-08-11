Массажист Кокорина: «Он в хорошей форме. Единственное, 25 тяжелых ковидных дней у него было. Говорил, было больно дышать

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины», рассказал, в каком состоянии находится игрок.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не планирует включать Кокорина в заявку на сезон.

«Все дело в том, что 31 год — это не так много. Это расцвет сил сейчас для игроков. То, что он не играет? Но он и так особо не играл, тренировки были и двусторонки, что там с этой игрой.

Он в хорошей форме, единственное — он переболел. 25 тяжелых ковидных дней у него было. Он звонил и говорил, что было больно дышать.

Сейчас он пришел в форму, тренировался. Последний раз выходил с ним на связь вчера. Говорили о том, как у него ножки, ахилл, какие точечки надо задействовать, чтобы все было в порядке.

Последний раз массажировали Кокорина, когда мы были в "Спартаке". Потом, когда он приезжал ко мне.

Было очень тяжело поначалу, после болезни организм ослаблен, и нагрузки воспринимаются не очень положительно. Сейчас он перешагнул рубеж, когда мышцы болят и все болит. Мы поработали с ним в дистанционном режиме, я показал ему упражнения.

Что с Кокориным будет дальше? Эту тему мы не обсуждали, но то, что он вернулся бы домой в такой ситуации, когда не играет, есть такой шанс. Иначе можно деградировать как игроку.

Я думаю, что выбрать зарплату и играть дома — идеальный вариант», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».