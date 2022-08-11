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    • Массажист Кокорина: «Он в хорошей форме. Единственное, 25 тяжелых ковидных дней у него было. Говорил, было больно дышать
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    Массажист Кокорина: «Он в хорошей форме. Единственное, 25 тяжелых ковидных дней у него было. Говорил, было больно дышать

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    Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал, в каком состоянии находится игрок.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не планирует включать Кокорина в заявку на сезон.

    «Все дело в том, что 31 год — это не так много. Это расцвет сил сейчас для игроков. То, что он не играет? Но он и так особо не играл, тренировки были и двусторонки, что там с этой игрой.

    Он в хорошей форме, единственное — он переболел. 25 тяжелых ковидных дней у него было. Он звонил и говорил, что было больно дышать.

    Сейчас он пришел в форму, тренировался. Последний раз выходил с ним на связь вчера. Говорили о том, как у него ножки, ахилл, какие точечки надо задействовать, чтобы все было в порядке.

    Последний раз массажировали Кокорина, когда мы были в "Спартаке". Потом, когда он приезжал ко мне.

    Было очень тяжело поначалу, после болезни организм ослаблен, и нагрузки воспринимаются не очень положительно. Сейчас он перешагнул рубеж, когда мышцы болят и все болит. Мы поработали с ним в дистанционном режиме, я показал ему упражнения.

    Что с Кокориным будет дальше? Эту тему мы не обсуждали, но то, что он вернулся бы домой в такой ситуации, когда не играет, есть такой шанс. Иначе можно деградировать как игроку.

    Я думаю, что выбрать зарплату и играть дома — идеальный вариант», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

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