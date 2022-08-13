Президент «Урала»: Мы потеряли очки, нам нужно было выиграть у «Факела»

Президентпризнался, что разочарован ничьей с(0:0) в 5-м туре РПЛ.

«Я считаю, что мы потеряли очки, потому что нам нужно было выиграть.

Мы сыграли вничью, да, первое очко, но оно ни туда, ни сюда. Но я и команда очень расстроены, могли забить и выиграть, но не получилось.

Будет ли Аверьянов готовить команду к следующей игре? Ну мы только закончили матч, рано что-то говорить.

Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Дай бог, чтобы "Факел" сохранялся у нас [в премьер-лиге].

Но одно вижу в Воронеже — это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши [игроки], ни футболисты "Факела" не получили травм, потому что я вышел на поле после игры, действительно можно было подвернуть ногу.

А так все очень здорово, классно», — сказал Иванов в интервью ТАСС.

В 6-м туре «Факел» 19 августа сыграет в Самаре против «Крыльев Советов», «Урал» на следующий день встретится дома с «Пари Нижний Новгород».