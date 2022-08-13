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    «Астон Вилла» победила «Эвертон»

    «Астон Вилла» — «Эвертон»: счет 2:1, обзор голов

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    «Астон Вилла» выиграла у «Эвертона» со счетом 2:1 в матче 2 тура чемпионата Англии.

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    «Львы» победили благодаря голам Дэнни Ингза и Эмилиано Буэндии. Автоголом отметился Люка Динь, который позволил гостям размочить счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Эвертон 2:1
    Голы: 1:0 Дэнни Ингс (31'), 2:0 Эмилиано Буэндия (85'), 2:1 Лука Динь (автогол) (87') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш (Эшли Янг, 90'), Диего Карлос (Калум Чемберс, 90'), Тайрон Мингс, Лука Динь, Джон МакГинн, Бубакар Камара, Джейкоб Рэмси (Эзри Конса, 90'), Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 60'), Дэнни Ингс (Леон Бэйли, 78'), Олли Уоткинс Эвертон: Демарай Грей (Деле Алли, 81'), Энтони Гордон, Дуайт Макнил (Хосе Рондон, 64'), Виталий Миколенко, Алекс Айуоби, Абдулайе Дукуре (Том Дэвис, 35'), Нэйтан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Конор Коди (Amadou Mvom Onana, 81'), Мэйсон Холгейт, Джордан Пикфорд Предупреждения: Филиппе Коутиньо (29'), Том Дэвис (43'), Лука Динь (49'), Дэнни Ингс (75'), Эшли Янг (90 + 8')

    «Астон Вилла» набрала 3 очка и занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» без набранных очков идет на 16 позиции.

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