Канчельскис: «Химки» сделали странный выбор в пользу Писарева

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о назначениина пост главного тренера

Писарев заменил в «Химках» Сергея Юрана, под руководством которого подмосковный клуб набрал семь очков в четырех турах РПЛ.

«Странный выбор в пользу Писарева. Он не работал на уровне клуба РПЛ, неизвестно, как его воспримет команда.

Все-таки при Юране были отличные результаты, его отставка непонятна коллективу. Я в этом уверен», — сказал Канчельскис «Известиям».

Ранее также сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.