Лунев сыграет за «Байер» в матче с «Аугсбургом»

Голкипер «Байера»выйдет в стартовом составе леверкузенской команды в матче противво втором туре Бундеслиги.

Основной вратарь «Байера» Лукаш Градецки в матче с дортмундской «Боруссией» (0:1) получил красную карточку.

«Андрею не потребуется много времени на адаптацию, учитывая его опыт. Все знают, что он будет играть в выходные, так что готовимся и приспосабливаемся к игре с другим голкипером.

Важно, чтобы Андрей хорошо себя чувствовал, знал, чего от него ожидают, а мы поможем ему почувствовать ритм игры. Я уверен, Лунев проведет хороший матч», — сказал главный тренер «Байера» Херардо Сеоане, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Матч «Байер» — «Аугсбург» пройдет 13 августа, начало — в 16:30 мск.