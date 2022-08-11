ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагЛакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед»
  • 15:47
    • «Торино» сообщил о переходе Миранчука
  • 15:43
    • «Рубин» объявил о переходе защитника сборной Ирака
  • 15:08
    • Лунев сыграет за «Байер» в матче с «Аугсбургом»
  • 14:40
    • Клубы РПЛ выбрали нового медиапартнера Кубка России
  • 14:23
    • Гайч перейдет из ЦСКА в мексиканский «Крус Асуль»
    Все новости спорта

    Лунев сыграет за «Байер» в матче с «Аугсбургом»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Байер Аугсбург Бундеслига Футбол Германии
    Голкипер «Байера» Андрей Лунев выйдет в стартовом составе леверкузенской команды в матче против «Аугсбурга» во втором туре Бундеслиги.

    Андрей Лунев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунев

    Основной вратарь «Байера» Лукаш Градецки в матче с дортмундской «Боруссией» (0:1) получил красную карточку.

    «Андрею не потребуется много времени на адаптацию, учитывая его опыт. Все знают, что он будет играть в выходные, так что готовимся и приспосабливаемся к игре с другим голкипером.

  • Лунев: Зимой мог перейти в другую европейскую лигу, но «Байер» не отпустил
  • Читайте по теме

    • Важно, чтобы Андрей хорошо себя чувствовал, знал, чего от него ожидают, а мы поможем ему почувствовать ритм игры. Я уверен, Лунев проведет хороший матч», — сказал главный тренер «Байера» Херардо Сеоане, слова которого приводит пресс-служба клуба.

    Матч «Байер» — «Аугсбург» пройдет 13 августа, начало — в 16:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удивит ли солигорский «Шахтёр» соперника?
  • «Клуж» — «Шахтёр». Прогноз и ставки
  • 3.82
    •
  • Соперники сыграют в открытый футбол?
  • «Рапид» — «Нефтчи». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Всё решится в овертайме или серии пенальти?
  • «Хиберниан» — РФШ. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  3.82
  • Прогноз на матч Клуж — Шахтёр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Рапид — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хиберниан — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Университатя Крайова — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Факел — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Австрия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры