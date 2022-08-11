«Ноттингем Форест» близок к трансферу хавбека «Аталанты»

«Ноттингем Форрест» близок к покупке полузащитника «Аталанты», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, английский клуб предложил девять миллионов евро за 30-летнего швейцарца. Отмечается, что переговоры находятся в финальной стадии.

В прошлом сезоне Фройлер сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Этим летом «Ноттингем Форест» потратил уже 94,75 миллионов евро. За эти деньги команда Стива Купера приобрела девять футболистов. Еще двое пополнили ряды «лесников» на правах свободных агентов.