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    Глушаков об увольнении Юрана: Было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказал мнение об увольнении главного тренера команды Сергея Юрана.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведенную работу.

    Но такова футбольная жизнь — часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к Ахмату», — сказал Глушаков «Чемпионату».

    Контракт между Юраном и «Химками» расторгли по соглашению сторон. Тренер возглавил команду в феврале этого года.

    Новым главным тренером назначен Николай Писарев.

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