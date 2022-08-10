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    Бензема: Победа в Суперкубке станет отличным началом сезона

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок против «Айнтрахта».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Мы хотим выиграть Суперкубок. Когда выступаешь за "Реал", не может быть других целей. Чтобы получить право на участие в этом матче, нужно выиграть Лигу чемпионов. Это непростая задача. Мы ее выполнили. Теперь нужно просто продолжить этот победный путь.

    Все большие клубы говорят о давлении, которое приходится им испытывать, но думаю, что в "Реале" оно еще больше, чем где-либо еще. Учитывая, что "Реал" — величайший клуб в мире, нужно привозить домой трофеи каждый раз, когда предоставляется такая возможность», — цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

    Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.

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