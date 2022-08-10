Бензема: Победа в Суперкубке станет отличным началом сезона

Нападающий «Реала»поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок против «Айнтрахта».

«Мы хотим выиграть Суперкубок. Когда выступаешь за "Реал", не может быть других целей. Чтобы получить право на участие в этом матче, нужно выиграть Лигу чемпионов. Это непростая задача. Мы ее выполнили. Теперь нужно просто продолжить этот победный путь.

Все большие клубы говорят о давлении, которое приходится им испытывать, но думаю, что в "Реале" оно еще больше, чем где-либо еще. Учитывая, что "Реал" — величайший клуб в мире, нужно привозить домой трофеи каждый раз, когда предоставляется такая возможность», — цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.