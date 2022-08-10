«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках Суперкубка УЕФА. Матч пройдет 10 августа, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Мадридцы неплохо провели летнее межсезонье. Состав сохранен, в особенности лидеры команды.

Вот и предыдущий контрольный поединок «Реал» Мадрид провел удачно. Испанцы оставили ни с чем «Ювентус» (2:0).

Наверняка основная ставка будет сделана на бомбардирские качества Карима Бензема. От француза в игре команды зависит очень многое.

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Наверняка «сливочные» будут активно идти вперед. Состав позволяет, да и класс мадридцев выше, чем у оппонента.

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф в Бундеслиге стартовал — врагу не пожелаешь. Дома команда была разгромлена «Баварией» (1:6).

Впрочем, маленький позитив все же проскочил. Неплохо проявил себя французский форвард Рандаль Коло-Муани.

Состав команды не назовешь оптимальным. Травмированы защитники Бута и Жером Онгюэн.

В этом поединке «Айнтрахт» Ф постарается сыграть надежно в обороне. А такие мастера, как Филип Костич могут найти свой шанс у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.44, на ничью за 4.75, а на «Айнтрахт» Ф — за 5.75.

«Реал» Мадрид только начинает официальный сезон.

Немцы постараются учесть свои ошибки , допущенные в матче с «Баварией».

Мадридцы могут банально недооценить соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Айнтрахта» Ф, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.