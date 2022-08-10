«Реал» Мадрид
Мадридцы неплохо провели летнее межсезонье. Состав сохранен, в особенности лидеры команды.
Вот и предыдущий контрольный поединок «Реал» Мадрид провел удачно. Испанцы оставили ни с чем «Ювентус» (2:0).
Наверняка основная ставка будет сделана на бомбардирские качества Карима Бензема. От француза в игре команды зависит очень многое.
Наверняка «сливочные» будут активно идти вперед. Состав позволяет, да и класс мадридцев выше, чем у оппонента.
«Айнтрахт» Ф
«Айнтрахт» Ф в Бундеслиге стартовал — врагу не пожелаешь. Дома команда была разгромлена «Баварией» (1:6).
Впрочем, маленький позитив все же проскочил. Неплохо проявил себя французский форвард Рандаль Коло-Муани.
Состав команды не назовешь оптимальным. Травмированы защитники Бута и Жером Онгюэн.
В этом поединке «Айнтрахт» Ф постарается сыграть надежно в обороне. А такие мастера, как Филип Костич могут найти свой шанс у ворот соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.44, на ничью за 4.75, а на «Айнтрахт» Ф — за 5.75.
«Реал» Мадрид только начинает официальный сезон.
Немцы
Мадридцы могут банально недооценить соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Айнтрахта» Ф, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.