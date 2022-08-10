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    «Реал» — «Айнтрахт». Дерзкая ставка за 5.75 на Суперкубок УЕФА 10 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Айнтрахт»
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    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках Суперкубка УЕФА. Матч пройдет 10 августа, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Суперкубок Европы 10 Августа 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Реал» Мадрид

    Мадридцы неплохо провели летнее межсезонье. Состав сохранен, в особенности лидеры команды.

    Вот и предыдущий контрольный поединок «Реал» Мадрид провел удачно. Испанцы оставили ни с чем «Ювентус» (2:0).

    Наверняка основная ставка будет сделана на бомбардирские качества Карима Бензема. От француза в игре команды зависит очень многое.

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    Наверняка «сливочные» будут активно идти вперед. Состав позволяет, да и класс мадридцев выше, чем у оппонента.

    «Айнтрахт» Ф

    «Айнтрахт» Ф в Бундеслиге стартовал — врагу не пожелаешь. Дома команда была разгромлена «Баварией» (1:6).

    Впрочем, маленький позитив все же проскочил. Неплохо проявил себя французский форвард Рандаль Коло-Муани.

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    • Состав команды не назовешь оптимальным. Травмированы защитники Бута и Жером Онгюэн.

    В этом поединке «Айнтрахт» Ф постарается сыграть надежно в обороне. А такие мастера, как Филип Костич могут найти свой шанс у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.44, на ничью за 4.75, а на «Айнтрахт» Ф — за 5.75.

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    «Реал» Мадрид только начинает официальный сезон.

    Немцы постараются учесть свои ошибки, допущенные в матче с «Баварией».

    Мадридцы могут банально недооценить соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Айнтрахта» Ф, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» недооценят немцев?!
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