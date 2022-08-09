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    Уткин о Вяльбе в «Спартаке»: Представители лошадиных видов спорта считают футболистов бездельниками

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению «Лукойла».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Вяльбе в совете директоров "Спартака" — странная идея. Никакого смысла, кроме гуманитарного, тут не просматривается.

    Представители лошадиных видов спорта стопроцентно не считают футболистов за спортсменов, потому что они — в их понимании — просто бездельники и не тренируются совсем, баловство одно; но при этом получают на порядки больше трудяг-циклистов всех дисциплин.

    Забавная инициатива, в общем», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Кроме того, руководящие должности в московском клубе могут занять вице-президенты «Лукойла» Александр Матыцын и Евгений Хавкин.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть пост генерального директора московского «Спартака».

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