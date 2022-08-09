Уткин о Вяльбе в «Спартаке»: Представители лошадиных видов спорта считают футболистов бездельниками

Известный блогерпрокомментировал новость о том, что президент Федерации лыжных гонок Россииможет войти в совет директоровпо приглашению

«Вяльбе в совете директоров "Спартака" — странная идея. Никакого смысла, кроме гуманитарного, тут не просматривается.

Представители лошадиных видов спорта стопроцентно не считают футболистов за спортсменов, потому что они — в их понимании — просто бездельники и не тренируются совсем, баловство одно; но при этом получают на порядки больше трудяг-циклистов всех дисциплин.

Забавная инициатива, в общем», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Кроме того, руководящие должности в московском клубе могут занять вице-президенты «Лукойла» Александр Матыцын и Евгений Хавкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть пост генерального директора московского «Спартака».