Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

Президент Федерации лыжных гонок Россииможет войти в совет директоровпо приглашению сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что назначение Вяльбе будет выглядеть разумно в качестве PR-хода.

Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России, а нефтяная компания — многолетним генеральным спонсором этой организации.

Кроме того, руководящие должности в московском клубе могут занять вице-президенты «Лукойла» Александр Матыцын и Евгений Хавкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть пост генерального директора московского «Спартака».