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    Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

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    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению «Лукойла», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    Отмечается, что назначение Вяльбе будет выглядеть разумно в качестве PR-хода.

    Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России, а нефтяная компания — многолетним генеральным спонсором этой организации.

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    • Кроме того, руководящие должности в московском клубе могут занять вице-президенты «Лукойла» Александр Матыцын и Евгений Хавкин.

    Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть пост генерального директора московского «Спартака».

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