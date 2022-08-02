Зарема о возможном уходе Федуна: Дай повод, Червиченко назначат президентом, Лозу посадят в совет директоров, а Мостового — тренером

Зарема Салихова прокомментировала новость о том, что Леонид Федун может покинуть пост главы московского «Спартака».

«Спартак выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол. В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.

Хочется сказать тем, кто вокруг: Не дышите на "Спартак"!» Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят.

Дай им повод, они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового«, — приводит слова Заремы "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов хочет, чтобы экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц занял пост главы "Спартака" вместо Леонида Федуна.

Кроме того, появилась информация о том, что "Спартак" в ближайшее время перейдет под управление "Лукойла".

Федун приобрел контрольный пакет акций "Cпартака" в 2004 году, а в 2005 возглавил совет директоров.