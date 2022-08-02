Канчельскис: Женщин вообще нельзя подпускать к футболу — об этом знают все

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис снова высказался о том, что женщины не имеют права говорить о футболе.

Канчельскис в очередной раз раскритиковал Зарему Салихову, супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зареме дали шанс, но что-то подвижек совсем нет. Она уничтожает и убивает "Спартак", а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов… Считает, что это правильно.

А потом высказывает людям, которые добились успехов… У человека что-то не получается, и он хочет перевалить всю вину на других людей — в таком случае дай шанс другим. Она посчитала, что все вокруг виноваты, а она — нет. Так не бывает.

Женщин вообще нельзя подпускать к футболу — об этом знают все. Но Зарема и Смородская продолжают рассказывать сказки.

Иногда срабатывает рефлекс защиты, который есть у каждого человека. Защищаешься до последнего вместо того, чтобы признать правду. Но в этом ничего страшного нет — тебя же за это не повесят», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».