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    Дешам уверен, что Погба сыграет на ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не сомневается, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сможет помочь команде на чемпионате мира в Катаре.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Мы говорим об очень востребованных игроках. Два ведущих игрока центра поля, Погба и Канте, у которых большой опыт. Это лидеры. Но сейчас есть необходимость подготовки более молодых игроков на перспективу.

    Очевидно, я нахожусь в контакте с Погба. Его участие в грядущем чемпионате мира не вызывает сомнений. Чтобы узнать, будет ли он вызван в сборную, вам придется дождаться окончательного списка, это касается всех футболистов», — приводит слова Дешама Marca.

    Напомним, Погба получил травму во время тренировки «Ювентуса» на сборах в США. Рентген выявил у него поражение латерального мениска.

    Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

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