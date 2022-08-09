Дешам уверен, что Погба сыграет на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франциине сомневается, что полузащитник «Ювентуса»сможет помочь команде на чемпионате мира в Катаре.

«Мы говорим об очень востребованных игроках. Два ведущих игрока центра поля, Погба и Канте, у которых большой опыт. Это лидеры. Но сейчас есть необходимость подготовки более молодых игроков на перспективу.

Очевидно, я нахожусь в контакте с Погба. Его участие в грядущем чемпионате мира не вызывает сомнений. Чтобы узнать, будет ли он вызван в сборную, вам придется дождаться окончательного списка, это касается всех футболистов», — приводит слова Дешама Marca.

Напомним, Погба получил травму во время тренировки «Ювентуса» на сборах в США. Рентген выявил у него поражение латерального мениска.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.