Форвард «Валенсии» Гонсалу Гедеш продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне»

Главный тренер «Валенсии»на пресс-конференции после товарищеского матча с «Аталантой» (2:1) сообщил о том, что нападающий испанской командыперейдет в «Вулверхэмптон».

«Мне объяснили ситуацию с Гедесом. Английский клуб сделал предложение за большие деньги, и мы должны его принять. Я злюсь, потому что после игры против отличной команды (победа в товарищеском матче с "Аталантой") мы говорим только о Гедеше. Я понимаю вас, но клуб не мог отказаться от денег, которые предложили за него», — приводит Marca слова Гаттузо.

В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.