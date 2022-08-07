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    Федун раскритиковал игру «Спартака» после победы над «Уралом»

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен игрой команды в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0).

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то еще.

    Надо было побеждать "Урал" с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча.

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    • Хочется сказать, что Каттани (бывший спортивный директор "Спартак" — прим.) собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» набрал 10 очков в первых четырех матчах нового сезона и делит в таблице первое место с ЦСКА.

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