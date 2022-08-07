Федун раскритиковал игру «Спартака» после победы над «Уралом»

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
«Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то еще.
Надо было побеждать "Урал" с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча.
Хочется сказать, что Каттани (бывший спортивный директор "Спартак" — прим.) собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
«Спартак» набрал 10 очков в первых четырех матчах нового сезона и делит в таблице первое место с ЦСКА.