Федун раскритиковал игру «Спартака» после победы над «Уралом»

Владелец «Спартака»остался недоволен игрой команды в матче четвертого тура РПЛ против(2:0).

«Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то еще.

Надо было побеждать "Урал" с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча.

Хочется сказать, что Каттани (бывший спортивный директор "Спартак" — прим.) собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 10 очков в первых четырех матчах нового сезона и делит в таблице первое место с ЦСКА.