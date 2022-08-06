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    «Лидс» одолел «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» проиграла «Борнмуту»

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    В матче 1-го тура чемпионата Англии «Лидс» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» — 2:1.

    «Лидс»
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    «Лидс»

    Счет в матче на 6-й минуте открыли гости. Прорвался по флангу Нету и навесил на дальнюю штангу, где Хван головой сбросил в центр на Даниэла Каштелу, который в падении вколотил мяч в верхний угол, точно под перекладину.

    На 24-й минуте хозяева отыгрались. Отобрал мяч в чужой штрафной Харрисон после ошибки Аита-Нури и тут же покатил на Родриго, который низом пробил в ближний угол. Не лучшим образом сыграл Са, пропустив сферу под рукой.

    А на 74-й минуте вырезал отличный пас Гринвуд в штрафную «волков» на Бэмфорда, который в касание прострелил на дальнюю штангу. Там в борьбе с защитником мяч в сетку протолкнул Ааронсон, но все же гол записали на Райана Аита-Нури, который последним дотронулся до мяча.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Вулверхэмптон 2:1
    Голы: 0:1 Даниэл Поденсе (6'), 1:1 Родриго (24'), 2:1 Rayan Ait-Nouri (автогол) (74') Лидс: Иллан Меслье, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Марк Рока (Sam Greenwood, 73'), Тайлер Адамс, Бренден Ааронсон (Крисенсио Саммервилл, 84'), Родриго (Матеуш Клих, 65'), Джек Харрисон, Патрик Бэмфорд (Джо Джелхардт, 84') Вулверхэмптон: Хван Хи Чан (Чем Кэмпбелл, 85'), Педру Нету, Морган Гиббз-Уайт, Даниэл Поденсе, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Rayan Ait-Nouri, Макс Килман, Нэйтан Коллинз, Хонни, Жозе Са Предупреждения: Джек Харрисон (20'), Тайлер Адамс (90 + 3')

    В параллельном матче «Борнмут» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» — 2:0.

    Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Хозяева заработали корнер на правой стороне поля. Маркус Тавернир выполнил подачу на дальнюю штангу, после чего Келли сделал скидку и Хефферсон Лерма пробил в касание — мяч полетел без шансов для вратаря в сетку ворот.

    На 80-й минуте, после фола Бубакар Камара за толчок соперника, хозяева выполнили подачу на дальнюю штангу, где за мяч зацепился Келли и после его навеса в штрафную — Киффер Мур забил мяч головой в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Астон Вилла 2:0
    Голы: 1:0 Хефферсон Лерма (2'), 2:0 Киффер Мур (80') Борнмут: Марк Траверс, Адам Смит, Хефферсон Лерма, Крис Мепэм, Lloyd Kelly, Jordan Zemura, Бен Пирсон (Льюис Кук, 72'), Филип Биллинг, Маркус Таверньер (Райан Кристи, 86'), Киффер Мур, Доминик Соланке (Джуниор Станислас, 90') Астон Вилла: Филиппе Коутиньо (Дуглас Луис, 82'), Дэнни Ингс (Олли Уоткинс, 66'), Леон Бэйли, Джейкоб Рэмси (Эмилиано Буэндия, 46'), Бубакар Камара (Cameron Archer, 82'), Джон МакГинн, Лука Динь, Диего Карлос, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Дэнни Ингс (23'), Адам Смит (39'), Бен Пирсон (45 + 2'), Джейкоб Рэмси (45 + 3'), Филип Биллинг (73'), Дуглас Луис (90 + 3')
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