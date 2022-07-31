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    Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу ухода Варелы в «Фламенго»

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    На официальном сайте московского «Динамо» было опубликовано заявление представителей клуба по ситуации с защитником Гильермо Варелой, который самопроизвольно покинул расположение команды и приостановил контракт с «бело-голубыми» в одностороннем порядке.

    Гильермо Варела
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    Гильермо Варела

    «25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/2023 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России с "Торпедо".

    Мы в "Динамо" убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», — гласит заявление пресс-службы московского «Динамо».

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