Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу ухода Варелы в «Фламенго»

На официальном сайте московского «Динамо» было опубликовано заявление представителей клуба по ситуации с защитником, который самопроизвольно покинул расположение команды и приостановил контракт с «бело-голубыми» в одностороннем порядке.

«25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/2023 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России с "Торпедо".

Мы в "Динамо" убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», — гласит заявление пресс-службы московского «Динамо».

Сегодня «Фламенго» объявил о подписании контракта с Гильермо Варелой на правах аренды до июня 2023 года.