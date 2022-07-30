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    Семин: Дзюбе надо начинать играть как можно скорее

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    Известный российский тренер Юрий Семин считает, что экс-капитану сборной России Артему Дзюбе нужно как можно скорее найти новую команду.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».

    «Здесь рецепт, считаю, один. Ему надо начинать играть как можно скорее. Не нужно сидеть и ждать. Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды.

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    • Пригодился бы Дзюба "Локомотиву"? В клубе есть свои руководители, они сами примут решения. Мои советы здесь не уместны», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Дзюба в последнее время тренировался с «Рубином». При этом в казанском клубе отмечали, что не планируют подписывать 33-летнего форварда.

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