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    Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть его команда.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Ни в коем случае не собираюсь делать из "Спартака" российскую "Барселону". Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.

    "Барселона" — это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

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    • Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном», — приводит слова испанца пресс-служба «Спартака».

    Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом сезона.

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