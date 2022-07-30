Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном

Главный тренер «Спартака»рассказал, в какой футбол будет играть его команда.

«Ни в коем случае не собираюсь делать из "Спартака" российскую "Барселону". Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.

"Барселона" — это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном», — приводит слова испанца пресс-служба «Спартака».

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом сезона.