Игрок «Локомотива» Марадишвили: В РПЛ можно навязать борьбу любой команде, даже «Зениту»

Полузащитник московского «Локомотива»высказался по поводу конкуренции за чемпионство с «Зенитом».

«Конечно, с ними можно конкурировать! В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Но можно и проиграть любой команде из последней пятёрки. Мы можем бороться за счёт самоотдачи и игры, которую ставит наш тренер. И, конечно, за счёт игроков. Например, Антон Миранчук, Изидор и Керк могут в одиночку решить исход матча», — приводит слова Марадишвили «Спорт-экспресс».

Матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После двух туров лидером соревнований является ЦСКА.

На данный момент «Зенит» становился чемпионом РПЛ последние четыре розыгрыша подряд.