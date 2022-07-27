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    Директор «Боруссии»: Аллер пропустит два месяца, прорабатываем варианты замены

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    Стали известны сроки восстановления форварда дортмундской «Боруссии» Себастьяна Аллера.

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    Напомним, что 28-летнеий нападающий перенес операцию после того, как у него была выявлена опухоль яичка.

  • Источник: Форвард «Краснодара» может заменить Аллера в дортмундской «Боруссии»
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    • «Себастьян перенес операцию на прошлой неделе, и мы попросили проявить терпение. В настоящее время обсуждается терапия, есть различные варианты.

    Он выбыл на несколько месяцев, мы сообщим точные сроки, как только сможем.

    Мы прорабатываем различные варианты [усиления] уже несколько дней, но на данный момент ничего конкретного сказать нельзя.

    Он пропустит два месяца, а у нас сложный календарь до ноября, однако наш состав предлагает различные варианты», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель ESPN.

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