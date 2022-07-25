«Айнтрахт» принял предложение «Вест Хэма» по Филипу Костичу

Английский «Вест Хэм» запланировал встречу с агентом сербского полузащитника «Айнтрахта». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере»

Сообщается, что «Айнтрахт» принял предложение «молотобойцев» по игроку. Теперь всё зависит от интереса самого игрока. «Вест Хэм» запланировал встречу с агентом Костича, чтобы обсудить условия потенциального соглашения. Ранее сообщалось, что за трансфер сербского игрока «Вест Хэм» заплатит всего € 15 млн.

Напомним, Филип Костич стал игроком «Айнтрахта» в августе 2018 года, отыграл сезон, затем на один сезон ушёл в аренду в «Гамбург», после чего вернулся во Франкфурт и стал ключевым игроком команды. Всего на его счету 169 игр за «Айнтрахт», 33 гола и 63 ассиста. В сезоне-2021/2022 Костич выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы.