Эрлинг Холанд: Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится

Норвежский форвард «Манчестер Сити»поделился мнением о наставнике «горожан», назвав его «немного сумасшедшим».

«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет весело. Я в клубе всего лишь неделю, так что не могу пока многое сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт», — цитирует Холанда VG.

В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором принимали участие чемпионы Германии и Англии — «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил новичок «Манчестер Сити» — нападающий Эрлинг Холанд.