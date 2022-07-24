Эрлинг Холанд: Я был раз забить первый гол за «Ман Сити»

Норвежский форвард «Манчестер Сити»прокомментировал дебютный гол за «горожан» и поделился ожиданиями перед сезоном.

«Хорошее начало, прекрасный гол и крутая атмосфера. Это невероятно, когда почти 80 000 зрителей тебе аплодируют и кричат. Я был рад забить здесь первый гол. У меня позитивный взгляд на сезон. Я думаю, что проведу его чертовски хорошо», — приводит слова Холанда VG.

В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором встретились чемпионы Германии и Англии — «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил новичок «Манчестер Сити» — нападающий Эрлинг Холанд.