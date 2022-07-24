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    • «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» благодаря голу Холанда
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» благодаря голу Холанда

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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Баварией» в рамках товарищеского матча, который состоялся в американском городе Грин-Бей.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ман Сити».

    Автором единственного гола стал Эрлинг Холанд, для которого это был дебютный матч в составе английского клуба. Норвежец отличился на 12-й минуте после передачи Джека Грилиша.

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  • 22/07/2022

    • В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в рамках Суперкубка Англии. Игра состоится 30 июля. «Бавария» в этот же день встретится с «Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Бавария — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 Эрлинг Холанд (12') Бавария: Мануэль Нойер (Свен Ульрайх, 46'), Бенжамен Павар (Tanguy Nianzou, 77'), Деотшанкюль Юпамекано (Маттейс де Лигт, 52'), Лукас Эрнандес (Йосип Штанишич, 71'), Альфонсо Дэвис (Paul Wanner, 71'), Марсель Забитцер (Райан Гравенберх, 52'), Йозуа Киммих, Кингсли Коман (Нуссайр Мазрауи, 41'), Серж Гнабри (Gabriel Vidovic, 76'), Лерой Зане (Джамал Мусиала, 53'), Томас Мюллер (Джошуа Зиркзее, 71') Манчестер Сити: Джек Грилиш, Эрлинг Холанд (Julian Alvarez, 41'), Рияд Марез (Коул Палмер, 66'), Бернарду Силва (Калвин Филлипс, 65'), Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Джош Уилсон-Эсбранд (Rico Lewis, 76'), Натан Аке, Рубен Диаш (Кайл Уолкер, 53'), Жоау Канселу, Эдерсон
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