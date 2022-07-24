«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» благодаря голу Холанда

одержал победу надв рамках товарищеского матча, который состоялся в американском городе Грин-Бей.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ман Сити».

Автором единственного гола стал Эрлинг Холанд, для которого это был дебютный матч в составе английского клуба. Норвежец отличился на 12-й минуте после передачи Джека Грилиша.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в рамках Суперкубка Англии. Игра состоится 30 июля. «Бавария» в этот же день встретится с «Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии.