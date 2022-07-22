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    Зинченко перешел в «Арсенал»

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    Защитник Александр Зинченко официально стал игроком «Арсенала». Пресс-служба лондонского клуба сообщила о переходе игрока из «Манчестер Сити».

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Огромное спасибо. Прежде всего, я хотел бы сказать, что это сбылась мечта моего детства, потому что я был большим фанатом "Арсенала". С тех пор как здесь играли Тьерри Анри и молодой Сеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром игр этого "Арсенала". И, конечно, я начал любить этот клуб, поэтому я так воодушевлен и не могу дождаться момента, когда смогу сыграть за этот прекрасный клуб», — цитирует украинца пресс-служба «Арсенала».

    Ранее была информация о том, что за игрока заплатят 30 млн фунтов, а контракт футболиста с «канонирами» будет подписан до лета 2026 года.

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