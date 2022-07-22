Зинченко перешел в «Арсенал»

Защитникофициально стал игроком «Арсенала». Пресс-служба лондонского клуба сообщила о переходе игрока из «Манчестер Сити».

«Огромное спасибо. Прежде всего, я хотел бы сказать, что это сбылась мечта моего детства, потому что я был большим фанатом "Арсенала". С тех пор как здесь играли Тьерри Анри и молодой Сеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром игр этого "Арсенала". И, конечно, я начал любить этот клуб, поэтому я так воодушевлен и не могу дождаться момента, когда смогу сыграть за этот прекрасный клуб», — цитирует украинца пресс-служба «Арсенала».

Ранее была информация о том, что за игрока заплатят 30 млн фунтов, а контракт футболиста с «канонирами» будет подписан до лета 2026 года.