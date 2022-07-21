ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Калиду КулибалиКапитан, лидер, легенда. В лице Кулибали «Челси» получил больше, чем защитника
  • 11:16
    • Вендел остается в «Зените», контракт продлен до конца сезона-2026/2027
  • 12:11
    • Мойзес подтвердил свой переход из «Интернасьоналя» в ЦСКА
  • 11:58
    • Криштиану Роналду не будет ни в «Реале», ни в «Баварии»
  • 11:28
    • Милан Гайич: Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио Фернандеса в ЦСКА
  • 11:11
    • Денис Зарипов объяснил, почему передумал завершать карьеру
    Все новости спорта

    Милан Гайич: Мы можем только принять выбор легионеров покинуть ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА
    Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об отъезде легионеров из команды.

    Милан Гайич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милан Гайич

    «Сложилась такая ситуация, что мы можем только принять выбор легионеров покинуть команду. Я желаю им только удачи в будущем. Мы же идём с поднятой головой и работаем только над собой.

  • Милан Гайич: Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио Фернандеса в ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Тот же Эджуке решил, что для него так будет лучше. Уж точно не мне решать, правильно это или нет! Нравится мне это, не нравится — тут я должен держать своё мнение при себе. У Эджуке свои мысли и своя судьба, я не могу залезть к нему в голову.

    В конце концов, игроки и партнёры по команде никак не могут это изменить. Но я, конечно, остаюсь в ЦСКА! Нет повода, чтобы волноваться за моё будущее», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лейпциг» и «Ливерпуль» покажут содержательный футбол
  • «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сумеет ли БАТЭ одолеть бронзового призера Суперлиги?
  • БАТЭ — «Коньяспор». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Ставим на тотал меньше?
  • «Ракув» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч БАТЭ — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Ракув — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арис — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ворскла — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Аустрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры