Уткин: «Зенит» в матче с «Химками» сыграл «на отлепись»

Известный блогерраскритиковалпосле матча с «Химками» (1:1) в первом туре РПЛ.

«Зенит сыграл "на отлепись". Такое ощущение, что они уже поверили в то, что они чемпионы. Так оно и будет, безусловно.

Тем не менее безалаберная, пренебрежительная по отношению к своим болельщикам игра.

Думаю, "Зениту" не хватает игроков. А когда не хватает игроков, что происходит? Утеря мотивации.

Нужны еще люди. Думаю, человек 15 надо купить», — сказал Уткин в эфире программы «Вечерний Уткин».

Во втором туре РПЛ «Зенит» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». Матч пройдет 22 июля, начало — в 20:00 мск.

Напомним, «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата России.