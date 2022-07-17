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    Гендиректор «Зенита»: РПЛ — интересный турнир, несмотря на брюзжание псевдоспециалистов

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в первом туре РПЛ.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Этот результат, как обратил внимание Сергей Богданович [Семак], заслуженный. Несмотря на доминирование в первом тайме и хорошо забитый гол, команда снизила интенсивность и скорость передвижения по полю. Хорошая оборона "Химок", которую поставил Юран — пять защитников, строго выдерживавших линию, — не создавала больших разрывов по горизонтали между линиями, не позволила развить результат.

    Во втором тайме владение мячом изменилось, у "Химок" стали проходить острые контратаки — я насчитал три голевых момента у Руденко, были и еще моменты. Результат мог быть и не ничейным, а в пользу "Химок".

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    • Это еще раз показывает, что на одном мастерстве в нашем чемпионате победить невозможно. Это обещает нам интересный турнир, несмотря на брюзжание многих специалистов и псевдоспециалистов.

    После забитого мяча игра перестала идти по правильному сценарию. Думаю, нельзя играть на первой или второй скорости, нужно действовать на повышенных скоростях и даже включать турбонадув», — приводит слова Медведева ТАСС.

    Напомним, «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата России.

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