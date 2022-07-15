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    Семак: «Зенит» очень много позволял «Химкам»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча первого тура РПЛ с «Химками» (1:1) дал интервью, в котором поделился мыслями по поводу результата.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Игра, как и ожидалось, сложная. Всегда после матчей, которые требуют большого выплеска каких-то эмоциональных сил, играть очень сложно. Хотя начало матча не предвещало ничего плохого, на мой взгляд. В первые минут 15-20 хорошо играли, контролировали мяч, но впоследствие темп и сам ход игры немножко убаюкивали. Думаю, те ошибки, которые мы сегодня допускали в обороне, не позволили победить.

    Мы очень много позволяли сопернику. С нашей стороны не так много, достаточно пассивно атаковали. Небольшое количество моментов явных создали. По крайней мере, несмотря на неплохой контроль мяча. Но, еще раз повторюсь, в обороне сыграли далеко не лучшим образом. Считаю, что результат справедлив абсолютно. Первый блин у нас комом получился» — цитирует Семака Sport24.

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