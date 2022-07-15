Семак: «Зенит» очень много позволял «Химкам»

Главный тренер «Зенита»после матча первого тура РПЛ с «Химками» (1:1) дал интервью, в котором поделился мыслями по поводу результата.

«Игра, как и ожидалось, сложная. Всегда после матчей, которые требуют большого выплеска каких-то эмоциональных сил, играть очень сложно. Хотя начало матча не предвещало ничего плохого, на мой взгляд. В первые минут 15-20 хорошо играли, контролировали мяч, но впоследствие темп и сам ход игры немножко убаюкивали. Думаю, те ошибки, которые мы сегодня допускали в обороне, не позволили победить.

Мы очень много позволяли сопернику. С нашей стороны не так много, достаточно пассивно атаковали. Небольшое количество моментов явных создали. По крайней мере, несмотря на неплохой контроль мяча. Но, еще раз повторюсь, в обороне сыграли далеко не лучшим образом. Считаю, что результат справедлив абсолютно. Первый блин у нас комом получился» — цитирует Семака Sport24.