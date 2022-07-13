Клуб Берлускони интересуется Миранчуком

Полузащитник «Аталанты»может продолжить карьеру в «Монце», которая в следующем сезоне будет выступать в итальянской Серии А.

Между представителями спортивного директората клубов уже было общение, но пока без обсуждения конкретных условий трансфера, сообщает 'Матч ТВ'.

Ранее в среду итальянские СМИ сообщали, что Миранчук может оказаться в «Роме».

Кроме того, была информация возможном переходе Миранчука в «Милан», но в клубе вскоре заявили, что не интересуются российским футболистом.

В сезоне-2021/22 Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.