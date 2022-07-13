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    • «Ньюкасл» может подписать форварда «Реал Сосьедада»
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    «Ньюкасл» может подписать форварда «Реал Сосьедада»

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    «Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения нападающего «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александера Исака.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    Ради перехода 22-летнего игрока «Ньюкасл» готов побить свой трансферный рекорд. В январе «сороки» заплатили «Лиону» за Бруно Гимараэса 42 миллиона фунтов.

    По информации The Telegraph, «Реал Сосьедад» требует за Исака не менее 50 миллионов фунтов.

    «Ньюкасл» готов заплатить эту сумму, но только в рассрочку. Клуб из Бильбао настаивает на том, чтобы большая часть была выплачена уже этим летом.

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    • В прошлом чемпионате Испании Исак провел 32 матча, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

    Напомним, в конце июня «Ньюкасл» подписал защитника «Лилля» Свена Ботмана.

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