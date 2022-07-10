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    Вендел по-прежнему хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию

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    Полузащитник «Зенита» Вендел по-прежнему рассматривает возможность ухода из питерского клуба этим летом.

    Вендел
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    Вендел

    По информации Globo Esporte, Вендел хочет стать игроком «Фламенго».

    В том случае, если «Зенит» будет против, Вендел, скорее всего, воспользуется разрешением ФИФА, которая ранее позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

    Журналист Габриэль Рейс утверждает, что 24-летний футболист уже сообщил близким друзьям, что вскоре может перейти в «Фламенго».

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    • Ранее Вендел и его агент заявляли, что игрок не будет приостанавливать контракт с «Зенитом» из уважения к клубу.

    Напомним, в конце июня бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс».

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