Вендел по-прежнему хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию

Полузащитник «Зенита»по-прежнему рассматривает возможность ухода из питерского клуба этим летом.

По информации Globo Esporte, Вендел хочет стать игроком «Фламенго».

В том случае, если «Зенит» будет против, Вендел, скорее всего, воспользуется разрешением ФИФА, которая ранее позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

Журналист Габриэль Рейс утверждает, что 24-летний футболист уже сообщил близким друзьям, что вскоре может перейти в «Фламенго».

Ранее Вендел и его агент заявляли, что игрок не будет приостанавливать контракт с «Зенитом» из уважения к клубу.

Напомним, в конце июня бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс».