Хлусевич: «Спартак» после поражения от «Зенита» войдет в сезон с большей агрессией

Полузащитник «Спартака»прокомментировал разгромное поражение от(0:4) в матче за Суперкубок России.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады.

В начале все получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть.

Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло.

Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция.

Возможно, результат был бы другим, если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, но никто этого точно не знает.

Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией», — приводит слова Хлусевича Sport24.