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    Хлусевич: «Спартак» после поражения от «Зенита» войдет в сезон с большей агрессией

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    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады.

    В начале все получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть.

    Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло.

    Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция.

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    • Возможно, результат был бы другим, если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, но никто этого точно не знает.

    Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией», — приводит слова Хлусевича Sport24.

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