Хлусевич: «Спартак» после поражения от «Зенита» войдет в сезон с большей агрессией

Даниил Хлусевич Фото: globallookpress.com
«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады.
В начале все получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть.
Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло.
Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция.
Возможно, результат был бы другим, если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, но никто этого точно не знает.
Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией», — приводит слова Хлусевича Sport24.