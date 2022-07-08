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    Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир объявил о завершении карьеры

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    Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом 30-летний англичанин сообщил в своем «твиттере».

    Джек Уилшир
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    Джек Уилшир

    «Сегодня я объявляю о своем уходе из профессионального футбола.

    Это было невероятное путешествие, наполненное огромным количеством невероятных моментов, и я чувствую себя привилегированным, что испытал все это за карьеру. От маленького мальчика, играющего с мячом в саду, до капитана любимого "Арсенала" и игры за свою страну на чемпионате мира. Я осуществил свою мечту.

    Честно говоря, было трудно принять тот факт, что в последнее время моя карьера пошла на спад из-за причин, не зависящих от меня, в то время как я чувствовал, что не сделал еще столько всего. Не предполагал, что окажусь в такой ситуации.

    Однако я оцениваю свою карьеру с большой гордостью за то, чего я достиг. Мне очень повезло, что у меня была такая карьера», — написал Уилшер.

    Уилшир — воспитанник «Арсенала». За лондонский клуб хавбек дебютировал в сезоне 2008/09 в возрасте 16 лет, проведя за «канониров» в общей сложности 197 матчей.

    Также футболист выступал в составе «Болтона», «Борнмута» и «Вест Хэма». За сборную Англии Уилшир провел 34 матча и забил 2 гола.

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