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    Лапорта о де Йонге: Френки — игрок «Барселоны». Мы не хотим продавать его

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем нидерландского полузащитника каталонской команды Френки де Йонга.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «Френки — игрок "Барселоны". Мы не хотим продавать его. Это возможно только в случае, если у нас нет другого выбора. Конечно, у нас есть предложения о его трансфере, но мы не хотим с ним расставаться», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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    • Ранее сообщалось об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт нидерландского футболиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

    В прошлом сезоне де Йонг сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

    По итогам сезона-2021/2022 «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».

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