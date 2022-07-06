Лапорта о де Йонге: Френки — игрок «Барселоны». Мы не хотим продавать его

Президент «Барселоны»высказался о будущем нидерландского полузащитника каталонской команды

«Френки — игрок "Барселоны". Мы не хотим продавать его. Это возможно только в случае, если у нас нет другого выбора. Конечно, у нас есть предложения о его трансфере, но мы не хотим с ним расставаться», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт нидерландского футболиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне де Йонг сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

По итогам сезона-2021/2022 «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».