Гаранин — о переходе Кассьеры: Бакаев же ушёл в «Зенит» из «Спартака». «Спартак» — фарм-клуб?

Тренерпрокомментировал уход из команды форварда, который перешел в

«Для "Зенита", получается, все наши команды — это фарм-клубы. Имея хорошие финансовые возможности, они могут купить любого футболиста.

Бакаев же ушёл в "Зенит" из "Спартака". "Спартак" — фарм-клуб? Нет. Не Кассьерра первый, не он последний.

В Европе это нормальная практика, когда появляется сильный футболист и он уезжает в другую команду. Матео тепло проводили, и футболисты не сидели после со слезами на глазах, что всё пропало.

Будем работать, будем трудиться. Найдём интересного футболиста. Брать ради того, чтобы просто взять, — такого не будет», — передаёт слова Гаранина «Чемпионат».

Напомним, о переходе 25-летнего Матео Кассьерры в «Зенит» было официально объявлено 30 июня. Контракт форварда с новым клубом заключён по схеме «3+1».

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.