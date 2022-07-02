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    Гаранин — о переходе Кассьеры: Бакаев же ушёл в «Зенит» из «Спартака». «Спартак» — фарм-клуб?

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    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал уход из команды форварда Матео Кассьерры, который перешел в «Зенит».

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    «Для "Зенита", получается, все наши команды — это фарм-клубы. Имея хорошие финансовые возможности, они могут купить любого футболиста.

    Бакаев же ушёл в "Зенит" из "Спартака". "Спартак" — фарм-клуб? Нет. Не Кассьерра первый, не он последний.

    В Европе это нормальная практика, когда появляется сильный футболист и он уезжает в другую команду. Матео тепло проводили, и футболисты не сидели после со слезами на глазах, что всё пропало.

    Будем работать, будем трудиться. Найдём интересного футболиста. Брать ради того, чтобы просто взять, — такого не будет», — передаёт слова Гаранина «Чемпионат».

    Напомним, о переходе 25-летнего Матео Кассьерры в «Зенит» было официально объявлено 30 июня. Контракт форварда с новым клубом заключён по схеме «3+1».

    В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

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